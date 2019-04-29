Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Sarıoba ve Nallıhan Uluköy Mahallelerinde yağmur ve şükür duasına katıldı
|29 Nisan 2019 00:24
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Polatlı ve Nallıhan ilçelerinde iki mahallenin vatandaşlarıyla birlikte yağmur ve şükür duasına katıldı
Ziyaret, Ankara Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden duyuruldu. Sosyal medyadaki bu paylaşım da, Mansur Yavaş tarafından retweet edildi.
Yavaş, paylaşım sırasında "Ankara, iyi düşünülmüş kırsal kalkınma projeksiyonuyla birçok alanda olduğu gibi tarımda da öncü bir kent olacaktır." açıklamasını yaptı
Bereketli topraklar için yağmur, dertleriyle dertlendiğimiz gönüller için huzur istedik. 🙏Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 28 Nisan 2019
Başkanımız Sayın @mansuryavas06, Polatlı Sarıoba ve Nallıhan Uluköy Mahallelerinde vatandaşlarımızın daveti üzerine yağmur ve şükür duasına katıldı. 🌧️ pic.twitter.com/tuQX9a4Z9M
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