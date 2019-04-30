OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
Olağanüstü Hal döneminde KHK ile ihraç edilenlerin başvurularını inceleyen OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı.
|30 Nisan 2019 11:00
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Olağanüstü Hal döneminde KHK ile ihraç edilenlerin başvurularını inceleyen OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı.
Komisyon her ay düzenli olarak rapor açıklıyordu. En son 15 Mart'ta, Şubat ayı raporu açıklanmıştı.
OHAL Komisyonu'na toplamda bugüne kadar 126 bin başvuru yapılmış durumda.
22 Aralık 2017'den bu yana karar verme sürecine başlayan komisyon, yapılan başvuruların yarısını (63 bin 100) sonuçlandırdı. Sonuçlanan başvuruların 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ise ret şeklinde oldu.
İhraç olup Komisyona başvuran vatandaşlar, Komisyon'un Mart ayı raporunu yayınlamasını talep ediyor.
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