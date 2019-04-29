Konya'da mahrem operasyonunda 11 muvazzaf askerden 9'u yakalandı
Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 11 muvazzaf askerden 9'u yakalandı
|29 Nisan 2019 12:20
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Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 11 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 9'unu gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
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