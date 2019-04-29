FETÖ'nün yeni il yapılanması çökertildi
Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'de ilk kez gittiği yeni il yapılanması Çorum polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi
|29 Nisan 2019 12:44
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinde 3 ayrı ilde çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan 2'sinin Türk uyruklu Alman vatandaşı olduğu, 10 tanesinin ise örgütün kripto üyelerinden olduğu ortaya çıktı.
KOM ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi çalışmaları sonucunda örgüte Amerika ve farklı illerden para transferi yaptığı tespit edilirken, örgütün yeni il yapılanmasının herhangi bir sabıkası bulunmayan kişilerden oluştuğu hedef olarak ise üniversite öğrencilerinin seçildiği belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs adliyeye sevk edildi.
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