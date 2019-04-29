Mardin'de FETO operasyonunda 5 gözaltı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı
|29 Nisan 2019 13:04
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