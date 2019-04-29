Mardin'de FETO operasyonunda 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 kişi Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'daki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.