Akıncı'ya kaçan albay: Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmasına rağmen darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasına başlamadan önce reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Daha sonra savunmasına başlayan Arslan, herhangi bir grubu temsil etmediğini öne sürerek, herhangi bir kurum, cemaat veya illegal yapıyla kendisinin bağdaştırılmamasını istedi.

Diğer sanıkları tutukluluk sürecinde tanıdığını iddia eden Arslan, "Bu güzel insanları tanımak benim için onurdur." şeklinde konuştu.

Arslan, "legal" emirleri yerine getirdiğini, ilk amirinden başkasından emir almadığını ve vatan sevgisinin istismar edildiğini öne sürerek, "Darbe dense hayatta gitmezdim. Ben o kadar geri zekalı değilim ki..." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Arslan, kendisi gibi "gerçekleri" söyleyenlerin hapishanelerde olduğunu savunarak, "Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum." dedi.

Kışladaki tüm personelin güvenlik alarm durumlarını bildiğini ve uygulamaya hazır olduğunu savunan Arslan, "Bütün bunlardan haberdar olan ve bilen personel eğer 'Ben bilmiyorum' diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü bu durum ve uygulamalar bütün kışlalarda aynıdır." diye konuştu.

Arslan, tuzağa düşürüldüğünü ve terör bahanesiyle kışlaya çağrıldığını ileri sürerek eğer çağrılmasaydı Konya'ya gideceğini iddia etti.

Duruşmaya Arslan'ın savunmasına devam edilmek üzere öğle arası verildi.