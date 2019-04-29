Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan 2 kişi yakalandı
|29 Nisan 2019 14:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen sağlık memuru T.Ü'yü kent merkezinde gözaltına aldı.
T.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan H.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.
H.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir'e gönderildiği öğrenildi.
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