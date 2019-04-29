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Eski Yargıtay üyesi Toker'e hapis talebi

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Toker'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasından 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi
 29 Nisan 2019 15:35
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Eski Yargıtay üyesi Toker'e hapis talebi

"Balyoz", "askeri casusluk", "Hrant Dink", "devrimci karargah" davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Ahmet Toker'in yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Toker ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları, diğer bilgi ve belgelere göre sanık Toker'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde yer aldığı kaydedildi.

Mütalaada, FETÖ'den işlem gören eski yargı mensuplarının ByLock yazışma içeriklerinde sanık Toker'den "İzzet abi" diye bahsedildiği, aralarında eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ile FETÖ itirafçısı eski yüksek yargı mensuplarının ifadelerinde Toker'in "örgüt mensubu" olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Toker'in, FETÖ'nün ankesörlü ve ardışık arama yöntemi ile iletişim kaydı olduğu tespitine de yer verilen mütalaada, örgüt üyesi yargı mensupları ile toplantılara katıldığı ve hakimlik savcılık sınavına girecek örgüt mensuplarıyla da görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Sanık Toker'in, kamuoyunda "Balyoz" davası olarak bilinen ve sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kumpas kurulduğu anlaşılan davanın temyiz sürecinde Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyesi olduğu hatırlatılan mütalaada, sanığın dava sürecine ilişkin FETÖ mensubu yargı üyeleriyle toplantılar yaptığı ve görev aldığı süre içinde örgüt adına önemli işlerde bulunduğu bildirildi.

Mütalaada, sanık hakkında toplanan deliller ve itirafçı beyanları doğrultusunda örgüt hiyerarşisine bilerek ve isteyerek dahil olduğu, diğer örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu belirtilerek Toker'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasından 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Toker hakkında, TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 25 Haziran'a bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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