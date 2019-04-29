Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
|29 Nisan 2019 15:51
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Alınan bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde muvazzaf teğmen O.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.
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