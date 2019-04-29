Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol
|29 Nisan 2019 17:19
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla Zonguldak, Ankara ve Karabük'te gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından, 3'ü ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Nisan'da Zonguldak, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf asker ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci, avukat, tekniker ve ''mahrem imam'' olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı
29 Nisan 2019 22:27
|Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
29 Nisan 2019 21:03
|Gaziantep'te PKK operasyonunda 21 gözaltı
29 Nisan 2019 18:55
|PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı
29 Nisan 2019 18:49
|Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası
29 Nisan 2019 18:37
|Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama
29 Nisan 2019 18:14
|Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
29 Nisan 2019 18:09
|FETÖ şüphelisi eski albay sınırda yakalandı
29 Nisan 2019 18:04
|Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı
29 Nisan 2019 17:59
|FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı
29 Nisan 2019 17:22