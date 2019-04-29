FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı
|29 Nisan 2019 17:22
|Yazdır
Edirne'de aralarında eski savcı, cezaevi müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 10 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 10 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.Ş, E.G, A.T, G.Ö, B.Ö, İ.H.T, R.O. H.K, F.K ve U.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.Ş'nin görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'da tetkik hakimliği yaptığı, H.K'nın ise görevinden ihraç edilen cezaevi müdürü olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden E.Ş, G.Ö, E.G, B.Ö, H.K. ve A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı
29 Nisan 2019 22:27
|Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
29 Nisan 2019 21:03
|Gaziantep'te PKK operasyonunda 21 gözaltı
29 Nisan 2019 18:55
|PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı
29 Nisan 2019 18:49
|Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası
29 Nisan 2019 18:37
|Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama
29 Nisan 2019 18:14
|Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
29 Nisan 2019 18:09
|FETÖ şüphelisi eski albay sınırda yakalandı
29 Nisan 2019 18:04
|Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı
29 Nisan 2019 17:59
|Zonguldak'da FETÖ operasyonunda 5 kişiye adli kontrol
29 Nisan 2019 17:19