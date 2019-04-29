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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: İlanı biz değil Bakanlık iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, memurlar.net'te yer alan "Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti" başlıklı habere ilişkin olarak "İlanı biz değil Bakanlık iptal etti" dedi.
 29 Nisan 2019 17:58
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: İlanı biz değil Bakanlık iptal etti

Memurlar.net'te, 27 Nisan'da yayımlanan haberde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın memur alım ilanını iptal etmesine ilişkin olarak şu ifadelere yer verilmişti

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şubat 2019'da 387 memur almak için ilana çıktı. Sözlü sınavlar Mart ayına denk gelince yapılamadı, 31 Mart'tan sonra da belediye başkanlığı HDP'ye geçince ilan iptal edildi."

Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin memurlar.net'e gönderdiği açıklamaya göre, ilan 29 Mart 2019 tarihinde, yani seçimlerden 3 gün önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmiştir.

Yani, 387 kişilik memur alım ilanında, adayları mağdur eden Bakanlık olmuştur.

İşte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine gönderilen açıklama
Memurlar.Net
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