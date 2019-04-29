FETÖ şüphelisi eski albay sınırda yakalandı
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski Albay Mahmut Erel Ankara'ya gönderildi
|29 Nisan 2019 18:04
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski Albay Mahmut Erel Ankara'ya gönderildi.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken Gala Gölü yakınlarında yakalanan eski albay Mahmut Erel, Sabri A, M.K. ile eşi E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden Sabri A ve M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.K'ye ise ev hapsi cezası verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulaması ile deşifre edilen kripto isimlerden olduğu belirlenen Mahmut Erel ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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