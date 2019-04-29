Samsun'da FETÖ'den 1 tutuklama
|29 Nisan 2019 18:14
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Samsun il merkezi ve Alaçam ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında ByLock kullandıkları, FETÖ'ye müzahir dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Aysa'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 1'i aktif olarak görev yapan doktor, esnaf ve aralarında kadınların da yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 5'i Perşembe ve Cuma günü sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 5 şüpheli de Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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