Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası
|29 Nisan 2019 18:37
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mecit Ünal ve avukatı katıldı.
Ünal, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Ünal'ın örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti sanık Ünal'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
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