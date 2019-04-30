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153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı
 30 Nisan 2019 09:01
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153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandıgı ülke genelindeki kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerdeki hatların içeriklerinin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalandı.

Adliyeye getirildikten sonra savcılık ifadelerini tamamlanan 184 şüpheliden 153'ü, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorguları sabah saatlerinde tamamlanan 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, 16 şüphelinin ise mevcut delil durumu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması ile şahsi veya ailevi sağlık mazeretleri nedenleriyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

- 26 şüpheli firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbası, 33'ü yüzbası, 47'si üstegmen, 2'si tegmen, 102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.

Istanbul Emniyet Müdürlügü ve Istanbul Il Jandarma Komutanlıgı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalanmıştı. Savcılıktaki ifadeleri alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Kalan 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Altısının yurt dışında olduğu tespit edilen 26 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

TOPLAM TUTUKLU 1182!

Bu operasyon neticesinde sabit hat irtibatı nedeniyle 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 1182'ye, itirafçı sayısı ise 487'ye çıktı.
Anadolu Ajansı
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