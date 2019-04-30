İhraç olmuş, emekli ve görevdeki emniyet personeline operasyon: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda eski emniyet mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.
|30 Nisan 2019 10:13
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Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyonun düğmesine bastı. FETÖ adına faaliyet göstermekteyken gözaltına alınan eski emniyet mensupları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bazı kişilerin isimlerini verdi.
Bunun üzerine ihraç olmuş, emekli olan ve görevde bulunan emniyet personeline operasyon yapıldı. İzmir merkezli Menemen, Torbalı ile Manisa'da yapılan operasyonda şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.
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