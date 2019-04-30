Başkent'te 15 asker ve 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
|30 Nisan 2019 10:20
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 10'u görevde olan 15 asker ile örgütün kapatılan okullarında çalışan 16 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınarak etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantıları belirlenen bir üsteğmen, bir teğmen ve 13 astsubay ile Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan 16 öğretmen olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, gözaltına alınan asker şüphelilerin 10'unun görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtil
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