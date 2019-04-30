Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı
Operasyonda, 9 muvazzaf asker gözaltına alındı
|30 Nisan 2019 12:07
|Yazdır
Van merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması, "ardışık arama" ile "büfe ankesör arama" yöntemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında muvazzaf 3 subay ile 7 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Nisan 2019 11:50
|Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!
30 Nisan 2019 11:35
|Konya'da Bylock kullanıcısı 5 kişi ile bir avukata FETÖ operasyonu
30 Nisan 2019 11:03
|Başkent'te 15 asker ve 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
30 Nisan 2019 10:20
|İhraç olmuş, emekli ve görevdeki emniyet personeline operasyon: 21 gözaltı
30 Nisan 2019 10:13
|Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu: 24 gözaltı
30 Nisan 2019 09:40
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalama kararı
30 Nisan 2019 09:37
|FETÖ'nün emniyetteki kripto yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
30 Nisan 2019 09:33
|FETÖ'ye 9 ilde operasyon
30 Nisan 2019 09:24
|153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
30 Nisan 2019 09:01