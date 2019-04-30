Şırnak'ta muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Operasyonda 13'ü muvazzaf 14 şüpheli gözaltına alındı
|30 Nisan 2019 15:40
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Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 zanlı yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şırnak merkezli Ankara, Kırşehir, Trabzon, Balıkesir, Hakkari ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 astsubay, 3 uzman çavuş, teğmen ve üsteğmenden oluşan 13 muvazzaf, biri de emekli olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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