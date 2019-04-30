Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
|30 Nisan 2019 16:27
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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar ev kadını Ayşe Ekiz, kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski öğretim görevlisi Hasan P. ve avukat Mehmet Ç. ile sanık avukatları hazır bulundu.
Sanık Ekiz, esasa ilişkin savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasının doğru olmadığını öne sürerek, beraatini istedi.
Sanık Mehmet Ç. de etkin pişmanlıkta bulunup bildiklerini anlattığını belirterek, "Üniversitede okuduğum 2010-2012 yıllarında ailemin maddi durumu iyi olmamasından dolayı örgütün evlerinde kaldım. 17/25 Aralık'tan sonra örgüt ile bağlarımı kopardım. Üyelik suçlamasını kabul etmiyorum. Bu suçlamayla yargılanmak vicdanıma ağır geliyor. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Sanık Hasan P. de 2012-2016 yılları arasında Melikşah Üniversitesi'nde çalıştığını, Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırmadığını, çalıştığı kurumun maaşlarını bu bankaya yatırması nedeniyle burada hesabı bulunduğu anlatarak beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ekiz'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
Öte yandan, aynı suçtan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık, eski öğretmen Mükerrem Soylu da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Soylu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
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