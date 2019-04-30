Kars'ta FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
|30 Nisan 2019 16:31
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Kars merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik, Kars, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Nevşehir, Elazığ ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bir binbaşı ve 5 astsubay gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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