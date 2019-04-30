İzmir'deki FETÖ'ye 'finansal destek' davası ertelendi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz 5 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tanık G.K, tutuksuz sanık A.E'nin 2010 yılında (KHK ile kapatılan) Çiğli Sanayici ve İş Adamları Derneğinde (ÇİSİAD) başkanlık yaptığını, bu sanığın aynı zamanda örgütün mütevelli grubunda yer aldığını ancak 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından FETÖ'deki pozisyonu hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Tanık olarak beyanda bulunan B.K, tarihini tam hatırlamamakla birlikte İ.O. isimli FETÖ imamının kurban kesme faaliyetinde bulunduğunu, bu faaliyetlerden birinin de tutuksuz sanık G.A'nın evinde yapıldığını ileri sürerek Afrika'dan gelen bazı iş adamlarının da katıldığı bir organizasyonda da tutuksuz sanıklar A.E, M.A. ve G.A'yı da gördüğü iddiasında bulundu.

"Üsküdar" kod adlı gizli tanık ise firari sanık M.Y'nin bir dönem FETÖ'nün sözde "Karabük il imamı" olduğunu öne sürerek çok yakından tanımadığı M.Y'nin başka illerde il imamı olarak görev yaptığı konusunda kesin bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar B.B, M.Y. ve S.B. hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmıştı. 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar B.B, M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyası ayrılan Çelikaslan, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, tutuklu sanık iş adamı Ağbaş'ın dosyasını ayırmış, böylece dosyadaki sanık sayısı 11'e düşmüştü.