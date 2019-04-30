FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|30 Nisan 2019 16:59
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Haci Doğan ile avukatı katıldı.
Sanık Doğan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
ByLock kullanmadığını savunan Doğan, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasfı olmayan polislerin belirtildiği "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Doğan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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