Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
|30 Nisan 2019 17:05
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Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, bir özel okul öğretmeni "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden, biri küçük çocuğunun olması biri de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, 23 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 özel okul öğretmeni ve 2 üniversite öğrencisi ile Kilis Adliyesinde görevli sosyolog ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alınmıştı.
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