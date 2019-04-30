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Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında olduğu 5 sanık hakkında açılan davada, Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi
 30 Nisan 2019 17:26
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Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında olduğu 5 sanığın yargılandığı davada, Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Akıncı Üssü davası" dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Kemal Batmaz ile örgütün Hava Kuvvetlerindeki astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Rüştü Karakaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı. Tutuklu sanık Gonca Batmaz ve tutuksuz 2 sanık mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Rüştü Karakaya, FETÖ'nün şifreli haberleşme programlarını kullanmadığını, iddianamede isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün aracını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını savunan Karakaya, Bank Asya'da ise kimseden talimat almadan zaman zaman para yatırıp çektiğini iddia etti. FETÖ'cü olmadığını öne süren Karakaya, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erciyes Üniversitesi'nden akademisyen Ahmet Başalp ise Kemal Batmaz'ın abisi Şakir Batmaz'ın önceden üniversite öğretim görevlisi olduğunu söyledi.

O dönemdeki rektörün Şakir Batmaz karşısında el pençe durduğunu iddia eden Başalp, "Kemal Batmaz'ın da 7-8 defa üniversiteye geldiğini gördüm. Rektörden 'Şakir Batmaz' ve 'Batmaz kardeşler' ifadelerini duydum. Şakir Batmaz Erciyes Üniversitesi'ne ait taşınmazları FETÖ'cü vakıflara ve gruplara aktardı" diye konuşarak mahkemeye bazı belgeler sundu.

Tanığın ardından tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılandığı dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

- Davanın geçmişi ve ceza istemleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianameyi inceleyen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu karara itirazı üzerine, dava dosyası Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'ın kararı doğrultusunda dava dosyasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına hükmedildi.

İddianamede, sanık Kemal Batmaz'ın örgüt faaliyetleri kapsamında taşınmaz edindiği ve bunlarla FETÖ'ye fon sağladığı, Demirhisar ve Caymaz'ın da aslen Batmaz'a ait olan taşınmazları üzerilerine aldıkları kaydedilerek, Karakaya'nın ise darbe girişimi öncesinde Batmaz tarafından kullanıldığı ve teşebbüse hazırlık toplantılarının yapıldığı villanın karşısında bulunan otomobil ile darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde bulunan Adil Öksüz'ün de kullandığı belirlenen 34 SIR 49 plakalı aracı kullandığının saptandığı anlatılıyor.

Sanık Kemal Batmaz'ın darbe girişiminden önce, FETÖ'den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı defalarca kullandığı belirtilen iddianamede, aracın 15 Temmuz 2016'da Ankara'da bulunduğu, Düzkaya'nın, Çayyolu Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2882 Sokak'taki otomobili çekiciyle İstanbul'a götürdüğü, aracın bulunduğu yerin, darbeye hazırlık toplantıların yapıldığı Çayyolu'ndaki villanın hemen karşısına denk geldiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Batmaz'ın, FETÖ kapsamında gösterdiği faaliyetler sonucu İstanbul Beykoz'da Cemal İbrahim Demirhisar ve Ataşehir'de Mustafa Caymaz adına kayıtlı taşınmazları bulunduğu vurgulanarak, yine Batmaz'ın İstanbul Anadolu Hisarı Otağtepe'deki bir evde hissesinin tespit edildiği, bunlara hakimlik kararıyla el konulduğu kaydediliyor.

Batmaz'ın FETÖ'nün tepe yapılanmasında yer alan Adil Öksüz, Harun Biniş, Mehmet Sungur başta olmak üzere birçok örgüt yöneticisiyle bağlantısının bulunduğu, kendisinin de terör örgütü yöneticisi olduğu ifade edilen iddianamede, Batmaz'ın hukuk dışı yollarla edindiği taşınmazları FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında kullanmak ve değerlendirmek üzere fon sağlamak amacıyla topladığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı kaydediliyor. İddianamede, Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatıran Gonca Batmaz'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Abdullah Aymaz ile telefon görüşmelerinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Rüştü Karakaya'nın, Özkan Düzkaya adına kayıtlı olan ve Kemal Batmaz tarafından kullanılan otomobili 25 Nisan 2016'da, yine FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'ün kullandığı 34 SIR 49 plakalı aracı 17 Haziran 2012'de kullandığı, 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında Bank Asya hesabında 64 bin 356 lira artış yaşandığı, gizli tanık "Toprak"ın beyanına göre FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İstanbul bölgesi astsubay yapılanmasından sorumlu "mahrem imam" olduğu ve "Mazhar" kod adıyla bilindiği anlatılıyor.

Karakaya'nın, kullanmış olduğu operasyonel hattan FETÖ yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Muhammet Emin Yıldız, Ertuğrul Mescioğlu, Birol Kurubaş, Ali Cingitaş, Cengiz Aktay, Cağfer Sarıkaya, Ahmet Numan Akpınar ile görüştüğünün tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın yaklaşık 9 ay boyunca arandığı, en son İstanbul Başakşehir'deki örgüt evinde 3 Mart 2018'de 27 bin 695 lira ile yakalandığı, bu esnada cep telefonunu sıfırlamaya çalıştığı kaydediliyor.
Anadolu Ajansı
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