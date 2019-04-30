İtirafçı astsubay: Şefkat tokadı ile tehdit ettiler
|30 Nisan 2019 21:43
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.T. ile avukatı hazır bulundu.
Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini mahkemede anlatan ihraç astsubay M.T. "Örgüt üyeleri beni 'gelmezsen şefkat tokadını yersin' diyerek tehdit ettiler. Bana çok baskı yaptılar. Bir arkadaşımı örnek göstererek, 'senin sonun da onun gibi olur, şefkat tokadını yersin' dediler. Astsubay melek yüksekokulunda bu yüzden devre kaybı yaşattılar. 3 yıldır görev yapıyorum, terörle mücadele ederken, şimdi terörden yargılanmanın mahcubiyetini yaşıyorum. 2013'ten sonra hiç yüz yüze görüşme olmadı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.T.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Melikşah'ta doçent olan sanık beraat etti
Aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan R.C. de etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde doçent olan ve Bank Asya hesabı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık H.P. ise mahkemece beraat etti.
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