Ücretli öğretmene bylocktan 6 yıl hapis
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 farklı hattında örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|30 Nisan 2019 22:22
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.S. ile avukatı hazır bulundu.
2 hattında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock çıktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S., "O iki hatlardan birisini ben kullandım, diğeri bana ait değil. Milli Eğitim'de ücretli öğretmenlik yaptım, yakalama kararı çıktığını geç öğrendim. By lock yüklemedim, kullanmadım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve istinaf sürecinin göz önünde bulundurarak infaz kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.
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