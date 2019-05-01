Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ile yüzde 50'ye çıkarıldı.
|01 Mayıs 2019 10:02
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Cep telefonlarından alınan ÖTV'de değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı bin 500 TL'yi aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Konuyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gerçekleştirildi. Cep telefonundaki ÖTV artışı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Şubat ayında TBMM'de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı.
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