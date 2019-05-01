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1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
|01 Mayıs 2019 10:31
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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