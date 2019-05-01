Yalova'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yalova ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu suçlaması ile 9 polis gözaltına alındı
|01 Mayıs 2019 13:43
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Yalova ve Bursa illerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda biri vazifedel, 2'si ihraç 3 komiser yardımcısı ile görevden ihraç edilen 6 polis memuru gözaltına alındı. 9 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.
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