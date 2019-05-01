Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı
|01 Mayıs 2019 16:10
|Yazdır
Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı.
İçişleri Bakanlığı, Pakistan Anayasa Mahkemesinin, FETÖ bağlantılı Pak-Türk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfının terör örgütü kabul edilmesi ve mal varlıklarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin kararı onaması ve yapılan itirazı reddetmesinin ardından, kuruluşun ülkenin terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.
Bakanlık, FETÖ bağlantılı kuruluşun 18 Nisan 2019 itibarıyla terör örgütü listesine alındığını gösteren güncellenmiş belgeyi yayımladı.
Pakistan Anayasa Mahkemesi Aralık 2018'de FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar vermişti.
TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da bünyesine dahil ederek ülkedeki tüm okulları kendi çatısı altında toplamıştı.
Mahkeme, FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu şubatta usul yönünden reddetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
01 Mayıs 2019 18:13
|FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı
01 Mayıs 2019 17:19
|FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı
01 Mayıs 2019 16:45
|Sınırda yakalanan albay FETÖ'den tutuklandı
01 Mayıs 2019 16:31
|FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
01 Mayıs 2019 15:53
|Diyarbakır'da 2 kadın terörist ölü ele geçirildi
01 Mayıs 2019 15:19
|Kuzey Irak'taki PKK hedefleri imha edildi
01 Mayıs 2019 13:51
|Yalova'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
01 Mayıs 2019 13:43
|Hatay'taki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı
01 Mayıs 2019 13:39
|El Kaide operasyonunda 5 gözaltı
01 Mayıs 2019 13:34