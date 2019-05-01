Sınırda yakalanan albay FETÖ'den tutuklandı
|01 Mayıs 2019 16:31
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan albay Mahmut Erel, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Gala Gölü yakınlarında yakalanan Mahmut Erel, önceki gün Ankara'ya getirildi.
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Erel, ardından Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Erel, savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, Erel'i "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutukladı.
- "FETÖMETRE" ile deşifre edilmişti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto isimleri deşifre eden "FETÖMETRE" uygulamasına takılan ve örgüt bağlantısı ortaya çıkan Erel, görevinden uzaklaştırılmıştı.
Hakkında soruşturma başlatılması üzerine kayıplara karışan Erel'in yakalanması için Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı çıkarılmıştı.
Erel ve hakkında FETÖ soruşturması olan 3 şüpheli, 26 Nisan'da Yunanistan'a çakmaya çalışırken hudut birliği ekiplerince yakalanmıştı.
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