FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı
Terör örgütü FETÖ'nün yeni bir haberleşme programı deşifre oldu
|01 Mayıs 2019 16:45
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FETÖ'cü hainlerin son olarak Justnote adlı program ile haberleştikleri ortaya çıktı. Çorum'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon yapıldı. Baskınlarda FETÖ'cülerin yeni haberleşme yöntemi de deşifre edildi.
A Haber'in haberine göre, FETÖ'cülerin Almanya'da yazılımı yapıldığı belirtilen Justnote adlı program ile iletişim kurdukları öğrenildi. Çorum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlenmişti.
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