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FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı

Terör örgütü FETÖ'nün yeni bir haberleşme programı deşifre oldu
 01 Mayıs 2019 16:45
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FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı

FETÖ'cü hainlerin son olarak Justnote adlı program ile haberleştikleri ortaya çıktı. Çorum'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon yapıldı. Baskınlarda FETÖ'cülerin yeni haberleşme yöntemi de deşifre edildi.

A Haber'in haberine göre, FETÖ'cülerin Almanya'da yazılımı yapıldığı belirtilen Justnote adlı program ile iletişim kurdukları öğrenildi. Çorum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlenmişti.
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