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FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 137 şüpheli askerden birinin, "Balyoz planı" davası kapsamında yargılanan ve beraat eden emekli Jandarma Albay Mustafa Aydın olduğu öğrenildi
 01 Mayıs 2019 17:19
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FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 137 şüpheli askerden birinin, "Balyoz planı" davası kapsamında yargılanan ve beraat eden emekli Jandarma Albay Mustafa Aydın olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandıgı ülke genelindeki kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerdeki hatların içeriklerinin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalandı. Başsavcılıkça ifadeleri tamamlanan 184 şüpheliden 153'ü, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve hakimlik de 30 Nisan'da sorguladığı 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına hükmetti.

- Balyoz Planı davasında beraat etti

Tutuklanmasına karar verilen şüphelilerden emekli Jandarma Albay Mustafa Aydın'ın, daha önce kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 361 sanıklı "Balyoz planı" davasının tutuksuz sanıklarından biri olduğu ve yargılama sonunda beraat ettiği ortaya çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Ekim 2013'te verdiği kararla 237 sanığın mahkumiyeti, Aydın'ın da aralarında olduğu 36 kişinin ise beraatine yönelik hükmün onandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında "imam" olarak adlandırılan FETÖ üyesi sivil kişilerle ankesörlü telefon görüşmelerinin olduğu tespit edilen şüpheli Aydın'ın, "Balyoz planı" davası kapsamında beraat etmesinin ardından rütbe almaya devam ettiği ve Isparta İl Alay Komutan Yardımcısı olarak, albay rütbesiyle 15 Nisan 2019'da emekli olduğu belirtildi.

- "26 şüpheli firari"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbası, 33'ü yüzbası, 47'si üstegmen, 2'si tegmen, 102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.

Istanbul Emniyet Müdürlügü ve Istanbul Il Jandarma Komutanlıgı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalanmış, savcılıkta ifadeleri alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Kalan 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlikçe sorgulanan 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar verilirken, 16 şüphelinin mevcut delil durumu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması ile şahsi veya ailevi sağlık mazeretleri nedenleriyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Altısının yurt dışında olduğu tespit edilen 26 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Anadolu Ajansı
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