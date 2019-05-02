Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
|02 Mayıs 2019 12:30
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Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçen TEM ekipleri, örgütün Denizli'deki yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli şahısların kaldıkları yerlere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şahısların, örgüt üyelerinin, örgütten kopmalarını engellemek için örgüt üyelerine para desteğinin yanında firari şahıslara yer temin ettikleri ve yaşam malzemeleri desteğinde bulundukları tespit edildi. TEM ekiplerinin şüphelilerin kullandıklarını belirledikleri cep telefonlarını dinledikleri ve yapılan dinleme çalışmalarında şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile 6 bin 500 TL de ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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