ÖTV oranları yükseldi! İşte akıllı telefonların yeni fiyatları
|02 Mayıs 2019 12:53
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Cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.
Buna göre, matrahı 1500 TL'nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV alınacak) bu oran düzenlemeden önce yüzde 25 seviyesindeydi.
NTV'de yer alan habere göre; Düzenleme öncesi matrahı 2000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3245 TL olarak çıkıyordu.
Yeni düzenleme ile bu seviyedeki cihazın fiyatı 3894 TL'ye çıktı.
Yeni düzenleme ile matrahı 2000 TL olan telefon için 200 TL TRT payı, 1100 TL ÖTV, 594 TL KDV ödenecek.
MODEL MODEL OLASI ZAMLI FİYATLAR
ÖTV zammı sonrası teknoloji devlerinin amiral gemisi modellerinin olası fiyatları ise şu şekilde...
iPhone XS (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 9899 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 11424 TL
Xiaomi Mi 9
Güncel fiyatı: 4999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 5998 TL
iPhone XS (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 11199 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12869 TL
Samsung Galaxy Note9
Güncel fiyatı: 6.499 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı:7.798 TL
iPhone XS (512 GB)
Bugünkü fiyatı: 13099 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 15040 TL
iPhone XS Max (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 10799 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12457 TL
Samsung Galaxy S10 Plus
güncel fiyatı: 7499 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8998 TL
iPhone XS Max (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 12099 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 13902 TL
iPhone XS Max (512 GB)
Bugünkü fiyatı: 13999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 16073 TL
Huawei P30 Pro
Güncel fiyatı: 6999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8398 TL
iPhone XR (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 7399 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8534TL
iPhone XR (128 GB)
Bugünkü fiyatı: 7799 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8977 TL
iPhone XR (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 8699 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 9977 TL
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