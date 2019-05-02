Sivas'ta 8 öğrenci ile 1 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Sivas ve Manisa'da düzenlenen operasyonda askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis gözaltına alındı
|02 Mayıs 2019 13:12
|Yazdır
Sivas ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen, örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 eski öğrenci, adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sandık görevlisi 2 bin 224 kişinin 1. ve 2. derece yakını KHK'lıymış
02 Mayıs 2019 13:14
|Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
02 Mayıs 2019 12:30
|Organize suç örgütünün altından FETÖ çıktı
02 Mayıs 2019 11:29
|Jandarmadan teröre darbe üstüne darbe
02 Mayıs 2019 10:42
|Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında 8 sanığın ev hapsi kaldırıldı
02 Mayıs 2019 10:32
|YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
02 Mayıs 2019 10:14
|Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı
02 Mayıs 2019 10:08
|Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
02 Mayıs 2019 09:51
|'Çek çek sosyal medyaya atarım'
02 Mayıs 2019 09:10
|Sınır karakoluna taciz ateşi!
01 Mayıs 2019 22:13