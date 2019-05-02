WhatsApp yine çöktü
Dünyanın popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşanıyor.
|02 Mayıs 2019 15:45
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WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta görüntü ve video paylaşımı yapılamıyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp çöktü. Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarından WhatsApp'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını dile getirdi.
Dünya genelinde WhatsApp'a erişim sorunu
INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA ÇÖKTÜ!
WhatsApp'ın çökmesinin ardından Instagram ve Facebook'ta da erişim problemi yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.
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