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FETÖ'den hapis cezası alan eski Yargıtay üyesine tahliye

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti
 02 Mayıs 2019 16:08
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FETÖ'den hapis cezası alan eski Yargıtay üyesine tahliye

Eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davaların duruşmaları görülüyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ural ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ural, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Hakkında delil bulunmadığını belirten Ural, beraatini ve tahliyesini istedi.

Ural ile avukatlarının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, Ural'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, 5 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 6 yıl 3 aya indirildi.

Tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Ural hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
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