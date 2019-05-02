FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ şüphelisi güvenlik güçlerince yakalandı
|02 Mayıs 2019 16:52
|Yazdır
Edirne'de güvenlik güçlerinin operasyonunda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan G.M. ve N.Ş. Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler E.M. ve G.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudur Birliği askerlerinin Karayusuf köyünde gerçekleştirdiği operasyonda da 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına yarın devam edilecek
02 Mayıs 2019 18:42
|Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye
02 Mayıs 2019 18:38
|JGK darbe davasında tutukluluğa devam kararı
02 Mayıs 2019 18:23
|Mersin'de 5 kişi terör örgütü üyesi olmaktan yakalandı
02 Mayıs 2019 17:24
|FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı
02 Mayıs 2019 17:21
|Teğmen sanık Okur: Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin mesajı geldi
02 Mayıs 2019 16:34
|FETÖ'den hapis cezası alan eski Yargıtay üyesine tahliye
02 Mayıs 2019 16:08
|FETÖ'nün 'Trabzon il imamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası
02 Mayıs 2019 14:09
|Sandık görevlisi 2 bin 224 kişinin 1. ve 2. derece yakını KHK'lıymış
02 Mayıs 2019 13:14
|Sivas'ta 8 öğrenci ile 1 polis FETÖ'den gözaltına alındı
02 Mayıs 2019 13:12