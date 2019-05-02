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Mersin'de 5 kişi terör örgütü üyesi olmaktan yakalandı

Mersin'de FETÖ, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
 02 Mayıs 2019 17:24
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Mersin'de 5 kişi terör örgütü üyesi olmaktan yakalandı

İl Jandarma Komtanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler son 10 gün içinde yaptıkları çalışmalarda birçok suçluyu yakaladı. Terörle mücadele çalışmalarını da sürdüren ekipler, yaptıkları operasyonlarda 2'si FETÖ/PDY, 3'ü PKK/KCK olmak üzere 5 kişiyi terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan, ekiplerin, 111 park ile 239 umuma açık yerde yaptığı kontrollerde 3 bin 621 şahsın kimliği kontrolünü yaparken, arandığı tespit edilen 22 kişiyi gözaltına aldı. Uygulamalarda bin 479 aracı da kontrol eden ekipler, 7 araç sürücüsüne yasal işlem yaptı.

Hırsızlara yönelik de çalışma yürüten ekipler, şüpheli 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların kaldığı evde yapılan aramada ise saksılara dikili halde hint keneviri, çalıntı beyaz eşya ve hırsızlık olaylarında kullanılan aletler ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aranan bir şahsın bulunduğu eve de operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü ve tutuklunun kaçması, askeri ceza kanununa muhalefet, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ve mala zarar verme olayları gibi 12 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu satıcılarına da operasyon yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakalarken, şahısların evlerinde yaptıkları aramalarda 279 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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