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2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı
|02 Mayıs 2019 18:16
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2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün birer akrabası, 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı.
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