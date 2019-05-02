2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza

OKUL SPORLARI KAPSAMINDA SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE EK DERS ÖDENİR Mİ? Eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu geçici görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı.