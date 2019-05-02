JGK darbe davasında tutukluluğa devam kararı
|02 Mayıs 2019 18:23
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanıkların dijital dava dosyasına gelen evrakları okudu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri alındı.
Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Duruşmaya 13 Mayıs Pazartesi devam edilecek.
- 245 sanık yargılanıyor
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davaya, 6 Kasım 2017'de başlandı.
Bugüne kadar görülen duruşmalarda, sanıkların ilk savunması, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları, gaziler ve darbecilerce alıkonulanlar ile tanık beyanları alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1090 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.
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