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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski hakimler Kazım Kahyaoğlu, Birol Bilen ile eski savcı Ümit Zafer Çolak'ın tahliyesine hükmetti
 02 Mayıs 2019 18:38
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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine Daire Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu.

İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde yakalanan, 4 Şubat'ta tutuklanan eski savcı Mehmet Ali Uysal'a savunma yapması için söz verildi. Uysal, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra tahliye taleplerine ilişkin diğer tutuklu sanıkların beyanlarına geçildi.

Eski hakim Süleyman Karaçöl, hakkındaki iddiaları reddetti ve terör hakimi olarak görev yaptığını, kararlarını Türk milleti adına, vicdana ve hukuka göre verdiğini ileri sürdü.

Karaçöl, kimseden emir ve talimat almadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık eski savcı Sadrettin Sarıkaya ise suçsuz olduğunu iddia ederek, yargılamanın ağrına gittiğini söyledi. Sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Sarıkaya, tahliyesini talep etti.

- "Teslim olmak için OHAL sürecinin bitmesini bekledim"

Sanıklardan eski savcı Adnan Çimen de FETÖ üyesi olmadığını, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını savundu. Firari olduğu sırada Sadrettin Sarıkaya ile aynı evde yakalanan Çimen, teslim olmak için OHAL sürecinin bitmesini beklediğini kaydetti.

Çeşitli dinleme kararlarına imza atan eski hakim Mehmet Ekinci, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyetine yönelik, "Sizin adil, merhametli olduğunuzu düşünemiyorum." ifadesini kullanan Ekinci, hakkında delil olmadığı halde 825 gündür tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Sanıklardan Süleyman Karaçöl, Mehmet Ekinci, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal ile Adnan Çimen'in tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, eski hakimler Kazım Kahyaoğlu, Birol Bilen ile eski savcı Ümit Zafer Çolak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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