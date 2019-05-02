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FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında yargılandığı mahkeme "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen öğretmen jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 02 Mayıs 2019 21:31
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FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında yargılandığı mahkeme "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen öğretmen jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen öğretmen Engin Ç. (41) hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama müzekkeresi çıkartıldı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Engin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Engin Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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