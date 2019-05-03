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Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 03 Mayıs 2019 05:07
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Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

3 Mayıs 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30763

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1026

Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 211 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli "DİP NOT'un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının birinci fıkrasındaki "özel harekat" ibaresinden sonra gelmek üzere "takviye hazır kuvvet" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Resmi üniforma ile görev yapan personele verilecek giyim eşyalarının tahsisi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce Puan Esasına Dayalı Giyecek Dağıtım Sistemi kurulabilir. Bu sisteme göre giyim eşyalarının puan karşılıkları, görev yapılan birim itibarıyla II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uyarınca belirlenen cins, miktar ve kullanım süresi ile giyim eşyasının maliyeti esas alınarak tespit edilir. Giyim eşyaları personelce kullanılabilir puanı dahilinde ve ihtiyacı göre, II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uyarınca belirlenen miktarların altında veya üstünde talep edilebilir. Görev yeri, hizmet birimi, iklim şartlan, giyim eşyasının kullanım süresi ve maliyeti gibi hususlar dikkate alınarak, tek seferde veya ayn ayn belirli bir dönem için her bir giyim eşyası itibanyla talep edilebilecek azami miktar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. Hizmet birimi değişikliklerinde puan devri yapılmaz. Bu fıkranın, kamu kaynaklannın verimli kullanılmasını ve hizmet gereklerine uygun bir tahsisat yapılmasını sağlayacak şekilde yürütülmesi esastır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Dördüncü fıkranın uygulanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden resmi üniforma ile görev yapanlara, yeni göreve başladıkları birimler için öngörülen giyim eşyaları bir defaya mahsus olmak üzere eksiksiz tahsis edilir. Bu kapsamda, eski görev birimi ile ortak kullanılan ve kullanım süresi henüz dolmamış aynı cins giyim eşyalarının yeniden tahsisi yapılmaz."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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