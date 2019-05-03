Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 14'ü aktif 29 askere gözaltı
Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen 14'ü aktif görevde 29 askerden 17'si gözaltına alındı
|03 Mayıs 2019 08:58
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Deniz Kuvvetlerin Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, 14'ü halen görevde bulunan 29 askerden 26'sı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri albay, diğerleri astsubay rütbesinde olmak üzere 29 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Zanlılardan 14'ünün görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.
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