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Askeri mahrem operasyonunda 4 kişiden biri tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı
 03 Mayıs 2019 10:05
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Askeri mahrem operasyonunda 4 kişiden biri tutuklandı

Sivas ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan A.R.A. tutuklandı, B.D, V.E. ve O.R. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltındaki şüphelilerden 5'inin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile bir polis memuru gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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