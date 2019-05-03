Başkent'te 62'si görevde 82 astsubaya FETÖ gözaltısı
Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 62'si görevde 82 astsubay için gözaltı kararı verildi
|03 Mayıs 2019 10:28
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Batman'da terör propagandasından 6 kişiden 4'ü tutuklandı
03 Mayıs 2019 10:12
|Askeri mahrem operasyonunda 4 kişiden biri tutuklandı
03 Mayıs 2019 10:05
|Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 14'ü aktif 29 askere gözaltı
03 Mayıs 2019 08:58
|İki ayda 436 terörist etkisiz hale getirildi
03 Mayıs 2019 07:15
|Hakkari'deki darbe girişimi davasına devam edildi
02 Mayıs 2019 23:20
|FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen tutuklandı
02 Mayıs 2019 21:31
|Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
02 Mayıs 2019 20:15
|152'si asker, 155 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Mayıs 2019 20:03
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına yarın devam edilecek
02 Mayıs 2019 18:42
|Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye
02 Mayıs 2019 18:38